«Боруссия» объявила о переходе 16-летнего форварда из «Андерлехта»

Дортмундская «Боруссия» приобрела 16-летнего форварда «Андерлехта» Жюльена Дюранвиля.
Жюльен Дюранвиль
Фото: Официальный сайт ФК «Боруссия» Дортмунд
«Боруссия» подписала контракт с игроком сборной Бельгии U19 Жюльеном Дюранвилем. 16-летний игрок, пройдя медицинское обследование, подписал с нашим клубом долгосрочный контракт.
Жюльен заканчивает процесс восстановления после мышечной травмы, полученной осенью, он считается одним из самых ярких талантов в своём возрасте. В 16 лет и 5 дней он дебютировал в составе «Андерлехта», в текущем сезоне Дюранвиль провёл уже шесть матчей в чемпионате Бельгии, а в начале сентября забил свой первый гол», — гласит заявление пресс-службы немецкого клуба.
«Боруссия» в текущем сезоне Бундеслиги набрала 31 балл в 17 встречах и занимает пятую позицию в турнирной таблице.
Какие европейские клубы интересовались Арсеном Захаряном?
- 27 января 2023
-
19:34
-
19:31
-
19:29
-
19:23
-
19:23
-
19:16
-
19:11
-
19:01
-
19:00
-
18:59
-
18:56
-
18:50
-
18:48
-
18:40
-
18:39
-
18:38
-
18:30
-
18:29
-
18:23
-
18:22
-
18:14
-
18:14
-
18:13
-
18:02
-
18:00
-
17:58
-
17:51
-
17:50
-
17:42
-
17:39
-
17:32
-
17:30
-
17:29
-
17:23
-
17:19