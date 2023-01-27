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«Боруссия» объявила о переходе 16-летнего форварда из «Андерлехта»

«Боруссия» объявила о переходе 16-летнего форварда из «Андерлехта»
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Дортмундская «Боруссия» приобрела 16-летнего форварда «Андерлехта» Жюльена Дюранвиля.

Жюльен Дюранвиль

Жюльен Дюранвиль

Фото: Официальный сайт ФК «Боруссия» Дортмунд

«Боруссия» подписала контракт с игроком сборной Бельгии U19 Жюльеном Дюранвилем. 16-летний игрок, пройдя медицинское обследование, подписал с нашим клубом долгосрочный контракт.

Жюльен заканчивает процесс восстановления после мышечной травмы, полученной осенью, он считается одним из самых ярких талантов в своём возрасте. В 16 лет и 5 дней он дебютировал в составе «Андерлехта», в текущем сезоне Дюранвиль провёл уже шесть матчей в чемпионате Бельгии, а в начале сентября забил свой первый гол», — гласит заявление пресс-службы немецкого клуба.

«Боруссия» в текущем сезоне Бундеслиги набрала 31 балл в 17 встречах и занимает пятую позицию в турнирной таблице.

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