«Боруссия» Д вырвала победу у «Майнца» благодаря голу на 90+3-й минуте

Сегодня, 25 января, состоялся матч 17-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Майнц» играл с дортмундской «Боруссией». Встреча прошла на стадионе «Мева-Арена» в Майнце. Стартовый свисток главного арбитра встречи Саши Штегемана прозвучал в 20:30 мск.

Команды не стали долго подстраиваться друг к другу и обменялись голами уже в дебюте встречи. На второй минуте отличились хозяева — гол забил полузащитник Ли Джэ Сон с передачи Эдимилсона Фернандеша. Через пару минут счёт стал равным — за «шмелей» забил Юлиан Рюэрсон, точный пас ему отдал Никлас Зюле.

Долгое время после этого ни одна команда не могла выйти вперёд, и лишь в самой концовке встречи это удалось гостям. На 90+3-й минуте Джованни Рейна после точного паса Юлиана Себастьена Аллера поразил сетку ворот соперника и принёс своей команде победу — 2:1.