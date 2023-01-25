«Боруссия» Д вырвала победу у «Майнца» благодаря голу на 90+3-й минуте

Сегодня, 25 января, состоялся матч 17-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Майнц» играл с дортмундской «Боруссией». Встреча прошла на стадионе «Мева-Арена» в Майнце. Стартовый свисток главного арбитра встречи Саши Штегемана прозвучал в 20:30 мск.
Команды не стали долго подстраиваться друг к другу и обменялись голами уже в дебюте встречи. На второй минуте отличились хозяева — гол забил полузащитник Ли Джэ Сон с передачи Эдимилсона Фернандеша. Через пару минут счёт стал равным — за «шмелей» забил Юлиан Рюэрсон, точный пас ему отдал Никлас Зюле.
Долгое время после этого ни одна команда не могла выйти вперёд, и лишь в самой концовке встречи это удалось гостям. На 90+3-й минуте Джованни Рейна после точного паса Юлиана Себастьена Аллера поразил сетку ворот соперника и принёс своей команде победу — 2:1.
- 25 января 2023
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