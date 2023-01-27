Стрепетов: Кузяев вписался в бразильскую систему, но ко многим россиянам есть вопросы

Бывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов высказался о конкуренции за место в составе петербургского клуба.
«За место в составе борется Кассьерра, борется Сергеев… У нас есть Лёша Сутормин. У нас есть Круговой — я удивляюсь, что потенциальный игрок сборной России не получает игрового времени. Он должен доказать свою состоятельность. Тот же Бакаев: он пришёл в нашу команду доказывать свою состоятельность, а у него конкуренты — Малком, Клаудиньо, Мостовой, Кузяев… Для него это не новость. Ставится задача, цель: доказать главному тренеру. И как приятно за Далера Кузяева, которого я знаю с детства: он вписался в бразильскую систему, играет прекрасно, понимает их с полуслова. Немногие россияне пока вписываются, ко многим есть вопросы», — сказал Стрепетов в интервью YouTube-каналу «Такой футбол».
- 27 января 2023
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