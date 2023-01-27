Ибраима Сиссе назвал факторы, которые могут негативно повлиять на иностранца в России

Гвинейский полузащитник «Урала» Ибраима Сиссе высказался об экс-полузащитнике «Зенита» Акселе Витселе, с которым он играл в «Стандарде», а также назвал факторы, из-за которых иностранцу может быть некомфортно в России.



«Я знаю Акселя, играл с ним до того, как он ушёл из «Стандарда», классный футболист и хороший человек. Предложение из России с ним не обсуждал. На самом деле, у меня было мало времени на обдумывание предложения. Было время только на то, чтобы связаться с Камано.



От чего бельгийскому человеку может быть грустно в России? Погода и расстояние от семьи – факторы, которые могут повлиять на душевное состояние европейского игрока в России. Сам я живу один, иногда мне бывает скучно, но у нас много матчей, поэтому мало времени скучать. Также с помощью Интернета я поддерживаю связь со своими родственниками», — приводит слова Сиссе Metaratings.



В клуб из Екатеринбурга Сиссе перешёл в сентябре минувшего года. Он провёл 13 матчей в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги, но не сумел отметиться результативными действиями.