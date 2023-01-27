Ибраима Сиссе: не было опасений перед переездом в Россию, Камано сказал, что проблем нет

Гвинейский полузащитник «Урала» Ибраима Сиссе рассказал, не было ли у него опасений перед переездом в Россию из-за событий на Украине, а также вспомнил, как екатеринбуржцы добирались до Ростова на матч РПЛ на поезде.



«Не было ли опасений приезжать сейчас в Россию? Вовсе нет, перед подписанием я поговорил со своим другом Франсуа Камано, и он сказал мне, что нет никаких проблем. Моя семья и друзья не были против, и это только укрепило уверенность в моём выборе.



Нам объяснили, почему на юг России приходится добираться на поезде, а не на самолёте — поскольку это очень близко к Украине, все аэропорты там закрыты. Я это понимал, мне всё объяснили. Мы не могли пролететь там, нам пришлось ехать на поезде. Никаких проблем.



Путешествие мне понравилось. Поезд – это здорово. Без проблем и очень удобно. В любом случае через месяц мы снова играем с «Ростовом» в Кубке, так что придётся снова ехать на поезде», — приводит слова хавбека Metaratings.



В клуб из Екатеринбурга Сиссе перешёл в сентябре минувшего года. Он провёл 13 матчей в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги, но не сумел отметиться результативными действиями.