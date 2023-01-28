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«Альмерия» уверенно обыграла «Эспаньол» в матче Ла Лиги

«Альмерия» уверенно обыграла «Эспаньол» в матче Ла Лиги
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Сегодня, 28 января, завершился матч 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Альмерия» встречалась с «Эспаньолом». Встреча прошла на стадионе «Уэгос Медитерранеос» в Альмерии. Стартовый свисток главного арбитра матча Хавьера Вильянуэвы прозвучал в 23:00 мск.

Первый тайм порадовал болельщиков одним забитым голом. Отличился нападающий хозяев колумбиец Луис Суарес.

Гол Суареса:

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Во втором тайме «Альмерия» стала проводить опасные атаки, которые в итоге привели к двум забитым мячам команды. Второй гол «Альмерия» забила на 61-й минуте — отличился бразильский нападающий Лео Баптистау. На 77-й минуте встречи хозяева увеличили счёт до разгромного, забив третий мяч усилиями Франсиско Портильо, однако пропустили в концовке встречи, не сумев сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Баптистау увеличивает отрыв в счёте:

Итоговый счёт — 3:1 в пользу «Альмерии».

Испания - Примера. 19-й тур
27 января 2023, пятница. 23:00 МСК
Альмерия
Альмерия
Окончен
3 : 1
Эспаньол
Барселона
1:0 Суарес – 21'   2:0 Баптистау – 61'   3:0 Портильо – 77'   3:1 Хоселу – 90+3'
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