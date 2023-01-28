«Альмерия» уверенно обыграла «Эспаньол» в матче Ла Лиги

Сегодня, 28 января, завершился матч 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Альмерия» встречалась с «Эспаньолом». Встреча прошла на стадионе «Уэгос Медитерранеос» в Альмерии. Стартовый свисток главного арбитра матча Хавьера Вильянуэвы прозвучал в 23:00 мск.



Первый тайм порадовал болельщиков одним забитым голом. Отличился нападающий хозяев колумбиец Луис Суарес.

Гол Суареса:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

Во втором тайме «Альмерия» стала проводить опасные атаки, которые в итоге привели к двум забитым мячам команды. Второй гол «Альмерия» забила на 61-й минуте — отличился бразильский нападающий Лео Баптистау. На 77-й минуте встречи хозяева увеличили счёт до разгромного, забив третий мяч усилиями Франсиско Портильо, однако пропустили в концовке встречи, не сумев сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Баптистау увеличивает отрыв в счёте:

Итоговый счёт — 3:1 в пользу «Альмерии».