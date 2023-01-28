Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Daily Mail: Жозе Моуринью хочет вернуться в «Челси»

Daily Mail: Жозе Моуринью хочет вернуться в «Челси»
Комментарии

Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуринью хочет вернуться в лондонский «Челси». Об этом сообщает издание Daily Mail.

По информации источника, Моуринью разочарован отсутствием финансовой поддержки со стороны руководства римского клуба. Приоритетным сценарием для португальского специалиста является возвращение в «Челси», главным тренером которого он уже становился дважды в карьере: с 2004 по 2007 год и с 2013 по 2015 год. Представители Моуринью уже связались с руководством «Челси», чтобы обсудить возможное возвращение тренера, однако лондонцы дали понять, что действующий наставник команды Грэм Поттер обладает полной поддержкой.

Отмечается также, что жена и дети Моуринью до сих пор живут в Лондоне, поэтому работа в английской Премьер-лиге является для него приоритетной. Несмотря на интерес к возвращению в АПЛ и финансовые возможности «Ромы», Моуринью не покинет итальянский клуб в середине сезона.

Самые памятные моменты в тренерской карьере Моуринью. Один из них связан с Россией Самые памятные моменты в тренерской карьере Моуринью. Один из них связан с Россией

Как игроки «Ромы» поздравили Жозе Моуринью с днём рождения

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023