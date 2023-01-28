Daily Mail: Жозе Моуринью хочет вернуться в «Челси»

Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуринью хочет вернуться в лондонский «Челси». Об этом сообщает издание Daily Mail.
По информации источника, Моуринью разочарован отсутствием финансовой поддержки со стороны руководства римского клуба. Приоритетным сценарием для португальского специалиста является возвращение в «Челси», главным тренером которого он уже становился дважды в карьере: с 2004 по 2007 год и с 2013 по 2015 год. Представители Моуринью уже связались с руководством «Челси», чтобы обсудить возможное возвращение тренера, однако лондонцы дали понять, что действующий наставник команды Грэм Поттер обладает полной поддержкой.
Отмечается также, что жена и дети Моуринью до сих пор живут в Лондоне, поэтому работа в английской Премьер-лиге является для него приоритетной. Несмотря на интерес к возвращению в АПЛ и финансовые возможности «Ромы», Моуринью не покинет итальянский клуб в середине сезона.
Как игроки «Ромы» поздравили Жозе Моуринью с днём рождения
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