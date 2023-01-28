«Зенит» объявил стартовый состав на товарищеский матч с «Лусаил Сити»

Санкт-петербургский «Зенит» объявил стартовый состав команды на товарищеский матч с катарским «Лусаил Сити», который состоится сегодня, 28 января. Стартовый свисток арбитра встречи прозвучит в 11:00 мск. Матч пройдёт на стадионе «Аспир-Центр» в Дохе, столице Катара.

Стартовый состав: Кержаков, Караваев, Чистяков, Родригао, Сантос, Барриос, Ерохин, Клаудиньо, Бакаев, Мостовой, Сергеев.

Запасные: Одоевский, Сутормин, Кирш, Адамов, Алип, Круговой, Кузяев, Вендел, Козлов, Саусь, Мантуан, Малком, Кассьера.

Отметим, что в первом товарищеском матче в рамках тренировочных сборов санкт-петербургская команда разгромила другой катарский клуб — «Аль-Бидду». «Зенит» забил соперникам девять безответных мячей.