Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тарханов: Дзюба сильнее Чалова, он был бы хорошим вариантом для ЦСКА

Тарханов: Дзюба сильнее Чалова, он был бы хорошим вариантом для ЦСКА
Комментарии

Бывший главный тренер нескольких российских футбольных клубов Александр Тарханов прокомментировал слухи о возможном переходе нападающего Артёма Дзюбы в ЦСКА, заявив, что он сильнее, чем форвард армейцев Фёдор Чалов.

«Клуб же опроверг эту информацию, но, возможно, какие-то контакты и были. Дзюба способен ещё заиграть в топ-клубе, свои футбольные качества он точно не утратил. Дзюба был бы хорошим вариантом для ЦСКА, плюс на сегодня он сильнее, чем Чалов. Для тренера два разных нападающих — это тоже плюс. Посмотрим, как будет развиваться эта история. Дзюбе есть ещё что доказывать», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

Ранее появилась информация, что ЦСКА рассматривает Дзюбу в качестве замены аргентинскому форварду Адольфо Гайчу. В армейском клубе эту информацию опровергли.

Новость по теме
В ЦСКА назвали вымыслом информацию об интересе клуба к Артёму Дзюбе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023