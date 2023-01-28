Тарханов: Дзюба сильнее Чалова, он был бы хорошим вариантом для ЦСКА

Бывший главный тренер нескольких российских футбольных клубов Александр Тарханов прокомментировал слухи о возможном переходе нападающего Артёма Дзюбы в ЦСКА, заявив, что он сильнее, чем форвард армейцев Фёдор Чалов.
«Клуб же опроверг эту информацию, но, возможно, какие-то контакты и были. Дзюба способен ещё заиграть в топ-клубе, свои футбольные качества он точно не утратил. Дзюба был бы хорошим вариантом для ЦСКА, плюс на сегодня он сильнее, чем Чалов. Для тренера два разных нападающих — это тоже плюс. Посмотрим, как будет развиваться эта история. Дзюбе есть ещё что доказывать», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».
Ранее появилась информация, что ЦСКА рассматривает Дзюбу в качестве замены аргентинскому форварду Адольфо Гайчу. В армейском клубе эту информацию опровергли.
- 28 января 2023
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