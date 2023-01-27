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В ЦСКА назвали вымыслом информацию об интересе клуба к Артёму Дзюбе

В ЦСКА назвали вымыслом информацию об интересе клуба к Артёму Дзюбе
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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на информацию о возможном подписании контракта армейцев с российским нападающим Артёмом Дзюбой.

«Информация о заинтересованности ЦСКА в подписании Артёма Дзюбы не имеет под собой абсолютно никаких оснований. Однозначный вымысел», — сказал Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее появилась информация, что ЦСКА интересуется возможностью подписания контракта с Дзюбой, так как аргентинский форвард армейцев Адольфо Гайч близок к переходу в итальянскую «Верону».

Артём Дзюба находится в статусе свободного агента после того, как покинул турецкий «Адана Демирспор» в ноябре 2022 года. Ранее сообщалось, что форвард близок к подписанию контракта с «Пари Нижний Новгород».

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Источник: ЦСКА рассматривает Дзюбу в качестве замены Гайчу
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