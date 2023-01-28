Агент Малкома заявил, что игрок не перейдёт в «ПСЖ» и останется в «Зените»

Агент футболиста «Зенита» Малкома Луис Фернандо Гарсия заявил, что игрок останется в клубе.

«Контакт с «ПСЖ» действительно был. Но до конкретного предложения так и не дошло. Малком остаётся в «Зените», — сказал Гарсия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«ПСЖ» заинтересовался подписанием Малкома после продажи Пабло Сарабии в «Вулверхэмптон». Клуб вёл переговоры с «Лионом» о переходе 19-летнего Райана Шерки, но не смог договориться, поэтому спортивный директор парижан Луиш Кампуш готов сконцентрироваться на переходе Малкома, которого хотят арендовать с правом выкупа. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подтвердил интерес «ПСЖ» к игроку.

Малком забил 12 голов и отдал семь голевых передач в 17 играх РПЛ нынешнего сезона.