Агент Малкома заявил, что игрок не перейдёт в «ПСЖ» и останется в «Зените»
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Агент футболиста «Зенита» Малкома Луис Фернандо Гарсия заявил, что игрок останется в клубе.
«Контакт с «ПСЖ» действительно был. Но до конкретного предложения так и не дошло. Малком остаётся в «Зените», — сказал Гарсия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
«ПСЖ» заинтересовался подписанием Малкома после продажи Пабло Сарабии в «Вулверхэмптон». Клуб вёл переговоры с «Лионом» о переходе 19-летнего Райана Шерки, но не смог договориться, поэтому спортивный директор парижан Луиш Кампуш готов сконцентрироваться на переходе Малкома, которого хотят арендовать с правом выкупа. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подтвердил интерес «ПСЖ» к игроку.
Малком забил 12 голов и отдал семь голевых передач в 17 играх РПЛ нынешнего сезона.
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