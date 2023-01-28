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Коло Муани набрал 17 очков по «гол+пас» в своих первых 17 матчах Бундеслиги

Коло Муани набрал 17 очков по «гол+пас» в своих первых 17 матчах Бундеслиги
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Нападающий «Айнтрахта» Рандаль Коло Муани набрал 17 результативных баллов в своих первых 17 матчах в Бундеслиге.

Коло Муани забил гол в ворота мюнхенской «Баварии» на 69-й минуте матча 18-го тура чемпионата Германии и помог своей команде сыграть вничью (1:1). С сезона-2004/2005, когда Opta начала собирать статистику в Германии, только Марселиньо в составе «Герты» в 2004-м набирал больше баллов своих в первых 17 матчах в Бундеслиге (18).

«Бавария» единолично лидирует в чемпионате Германии, набрав 37 очков после 18 туров. Клуб опережает «Унион» на одно очко, «Лейпциг» — на два, а «Фрайбург» — на три. «Айнтрахт» находится на пятой строчке в турнирной таблице. Команда из Франкфурта набрала 32 очка в сезоне.

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