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«Бавария» упустила победу в матче с «Айнтрахтом»

«Бавария» упустила победу в матче с «Айнтрахтом»
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Сегодня, 28 января, проходил матч 18-го тура чемпионата Германии, в котором встречались «Бавария» и «Айнтрахт». Главный арбитр Свен Яблонски дал стартовый свисток в 20:30 мск. Игра завершилась со счётом 1:1.

На 34-й минуте Лерой Зане вывел «Баварию» вперёд после передачи Томаса Мюллера. На 69-й минуте Рандаль Коло Муани сравнял счёт. Отметим, что гол француза был забит после единственного удара «Айнтрахта» в створ ворот «Баварии».

«Бавария» единолично лидирует в чемпионате Германии, набрав 37 очков после 18 туров. Клуб опережает «Унион» на одно очко, «Лейпциг» — на два, а «Фрайбург» — на три. «Айнтрахт» находится на пятой строчке в турнирной таблице. Команда из Франкфурта набрала 32 очка в сезоне.

Германия - Бундеслига. 18-й тур
28 января 2023, суббота. 20:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
1 : 1
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
1:0 Зане – 34'   1:1 Коло Муани – 69'
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