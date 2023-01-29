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Экс-игрок «МЮ» Пол Скоулз назвал трёх самых сильных противников в своей карьере

Экс-игрок «МЮ» Пол Скоулз назвал трёх самых сильных противников в своей карьере
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз рассказал о трёх игроках, против которых ему было играть труднее всего за всё время своей карьеры.

«Когда я играл в центре полузащиты, мне нравилось выходить на матчи с мыслью: «Я просто хочу, чтобы здесь остановилось время, чтобы вокруг меня никого не было, просто было немного свободного места и возможность передавать мяч по кругу.

Но такое не срабатывает, когда ты играешь против игроков вроде Робби Сэвиджа. Было крайне неприятно пытаться закрыть его. Я так не хотел этого, я просто хотел, чтобы всё шло хорошо и расслабленно. Но благодаря манере своей игры мне не нужно было буквально побеждать людей, быть сильнее, быстрее, чем другой футболист.

Также было трудно играть против Патрика Виейра, он очень большой. Ты думаешь, что у тебя есть мяч, а в следующую минуту он перебрасывает его через твою голову.
Он тоже был умным игроком.

Есть ещё один, о котором люди не вспоминают. Помню, когда мы играли с «Портсмутом», и там был Буба Диоп: большой, массивный. Его называли Шкафом! Мне приходилось физически ввязываться с ним в борьбу, тратить на это своё время. Мне всегда было неловко играть против него. Это был не Виейра, конечно, но у него был свой особый талант», — приводит слова Скоулза The Sun.

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