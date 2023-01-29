«Манчестер Юнайтед» не проигрывает дома в Кубке Англии уже 8 лет

В ночь с 28 на 29 января на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере завершилась встреча 1/16 финала Кубка Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Редингом». Финальный свисток Даррена Ингланда зафиксировал победу манкунианцев со счётом 3:1.

Это был уже пятнадцатый домашний матч подопечных Эрика тен Хага в Кубке Англии, в котором «Манчестер Юнайтед» не терпит поражения. Тринадцать из них закончились победой, дважды команда играла вничью. Последнее домашнее поражение «красные дьяволы» потерпели в 2015 году, уступив со счётом 1:2 лондонскому «Арсеналу».



Напомним, что «Манчестер Юнайтед» двенадцать раз одерживал победу в Кубке Англии. В последний раз это происходило в 2016 году.

Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду. Видеоролик: