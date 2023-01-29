Агуэро: Месси сыграет на ЧМ-2026, если продолжит в том же духе
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Бывший форвард сборной Аргентины Серхио Агуэро высказался о нападающем «ПСЖ» Лионеле Месси.
«Если он продолжит в том же духе, то, думаю, легко сыграет на ЧМ-2026. В конце концов, тут всё зависит от головы, от менталитета. Но тут невозможно предугадать – возможно, он устанет и захочет расслабиться. В таком случае его решение нужно будет уважать. Пока он наслаждается. До следующего чемпионата мира осталось ещё три года. На этом чемпионате мира он показал, что может быть в хорошей физической форме», — приводит слова Агуэро Infobae.
Лионель Месси выиграл чемпионат мира в Катаре в составе сборной Аргентины. Его команда обыграла в финале Францию в серии послематчевых пенальти. Лионель был признан лучшим игроком турнира.
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