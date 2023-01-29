Экс-игрок «Ман Сити» Бенхамин Гарре подписал контракт с «Крыльями Советов» на 3,5 года

Аргентинский нападающий Бенхамин Гарре, который сегодня, 29 января, стал футболистом «Крыльев Советов», подписал с российской командой контракт на 3,5 года. 22-летний вингер будет играть в футболке с номером 28. Об этом сообщает пресс-служба самарского клуба в своём телеграм-канале.
Гарре – уроженец Буэнос-Айреса, он начинал свою карьеру в аргентинском «Велесе». В июле 2016 года Бенхамин перешёл в «Манчестер Сити», в составе молодёжных команд которого он провел 61 матч, забил 14 голов и отдал семь голевых передач. Затем он перешёл в аргентинский «Расинг», за который сыграл 32 игры, забил три мяча и трижды ассистировал партнёрам. Последний клуб Гарре – «Уракан». Там Бенхамин сыграл 26 игр, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.
- 29 января 2023
-
14:12
-
14:05
-
13:57
-
13:34
-
13:23
-
13:21
-
13:17
-
13:10
-
12:50
-
12:46
-
12:39
-
12:22
-
12:14
-
12:00
-
11:54
-
11:50
-
11:37
-
11:36
-
11:30
-
11:29
-
11:25
-
11:15
-
11:08
-
11:00
-
10:45
-
10:39
-
10:37
-
10:30
-
10:29
-
10:26
-
10:23
-
10:16
-
10:12
-
10:00
-
09:49