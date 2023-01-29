Руководство «Зенита» не проводило официальных встреч с «ПСЖ»

Руководство «Зенита» не встречалось с Луишем Кампушем – советником «ПСЖ» по спортивным вопросам, чтобы обсудить возможный трансфер форварда Малкома. Об этом «Чемпионату» рассказал источник, знакомый с ситуацией. Ранее об этом сообщил портал Telefoot.



«У руководства «Зенита» не было встречи с представителями «ПСЖ». Максимум – телефонные переговоры. При этом в клубе не исключают, что официальное предложение от «ПСЖ» всё же поступит. И тогда уже можно будет обсуждать целесообразность трансферной операции. По данным на вечер воскресенья его нет», – сказал источник «Чемпионата».

Ранее «Чемпионат» сообщил, что у нападающего «Зенита» был разговор с руководством «Зенита» относительно перехода в «ПСЖ», но футболист не собирается ставить ультиматумы российскому клубу.