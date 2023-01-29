Лаксальт: чем больше минут проведём на поле в контрольных матчах, тем лучше подготовимся

Защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт прокомментировал победу в контрольном матче с «Борацем» (3:2) из Боснии и Герцеговины.



«На сборах игры всегда непростые, потому что мы выступаем на фоне усталости после тяжёлых тренировок. Но сегодняшняя победа должна добавить нам позитива. Тем более что нам противостоял непростой соперник. Они открыли счёт, стали играть более уверенно и хорошо провели весь матч.



Формат матча из двух таймов по 60 минут? Это часть работы. У нас на сборах много футболистов, и все должны получить игровую практику, а за 90 минут это сделать сложно. Так что чем больше минут мы проведём на поле в контрольных матчах, тем лучше подготовимся к возобновлению сезона», — приводит слова Лаксальта официальный сайт «Динамо».

Новость по теме Йоканович рассказал, что «Динамо» планирует контрольный матч из двух таймов по 75 минут