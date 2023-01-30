Экс-защитник ЦСКА Магнуссон: после отъезда легионеров РПЛ стала слабее

Бывший футболист ЦСКА Хёрдур Магнуссон считает, что Российская Премьер-Лига ослабла после массового отъезда иностранных игроков.

«Я чувствовал, что лига стала слабее. Сейчас я смотрю матчи РПЛ и понимаю, что качество игры упало – не сильно, но я вижу разницу с прошлыми сезонами.



Понимаю ли Эджуке, приостановившего контракт с ЦСКА? Я не обратил на это много внимания. Эджуке уехал в «Герту» внезапно, но я не могу судить человека и его решения. Желаю ему всего наилучшего», — сказал Магнуссон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович.

29-летний Магнуссон был игроком российской команды с 2018 по 2022 год. В июле прошлого года исландский футболист подписал контракт с «Панатинаикосом».

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