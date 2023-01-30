«Ювентус» готов расстаться с Душаном Влаховичем. За трансфер запросят € 80-90 млн

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович может покинуть команду в летнее трансферное окно. Туринский клуб готов расстаться с сербом за сумму в районе € 80-90 млн. Об этом сообщает Calciomercato.it.

По сведениям источника, на такой шаг итальянский клуб готов пойти ради оптимизации бюджета. Ранее сообщалось, что за игроком следят «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Агент футболиста рассказал, что «ничего не исключает», и заявил, что открыт к любым предложениям.



В нынешнем сезоне Душан Влахович забил шесть мячей и отдал одну голевую передачу в 11 матчах Серии А, а также отметился забитым голом в Лиге чемпионов. Игрок принимал участие в ЧМ-2022 в составе сборной Сербии.

У «Арсенала» +5, у «Ювентуса» -15. ХиТ#131. Видеоролик: