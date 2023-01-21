Форвард «Ювентуса» Душан Влахович высказался о снятии с команды 15 очков

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович прокомментировал решение суда лишить команду 15 очков по делу о финансовых махинациях.

«Мы не боимся потерять несколько очков. Мы не боимся наших соперников. Мы не должны ничего бояться. Потому что, когда они все решат, что мы упали, мы станем сильнее, чем когда-либо. Мы — «Ювентус», — написал Влахович в соцсетях.

Прокурор ранее попросил снять с «зебр» девять очков по делу о финансовых махинациях, но федеральный суд решил лишить команду Массимилиано Аллегри 15 очков. В финансовых преступлениях также обвинили другие итальянские команды: «Сампдорию», «Эмполи», «Дженоа», «Парму», «Пизу», «Пескару» и «Новару», однако все эти коллективы были оправданы. «Ювентус» опустился с третьей на 10-ю строчку турнирной таблицы.

«Ювентус» обыграл «Монцу» и вышел в четвертьфинал Кубка Италии. Видеоролик:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.