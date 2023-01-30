Квинси Промес снимает новый клип, держа на плечах российский флаг
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Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес продолжает съемку нового клипа. Информацией об этом он поделился со своими подписчиками в социальных сетях. Для одного из кадров нидерландский футболист использовал российский флаг.
Промес использовал российский флаг для съемок клипа. Видеоролик:
Напомним, Промес перешёл в «Спартак» из «Аякса» в 2021 году. Ранее нидерландский футболист уже играл в составе красно-белых с 2014 по 2018 год. В нынешнем сезоне Промес принял участие в 16 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 14 голов и отдал шесть результативных передач.
«Спартак» набрал 36 очков в 17 матчах и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2022/2023. Лидером соревнований является «Зенит» (42).
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