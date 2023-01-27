Промес — в топ-3, Месси — 10-й. Самые результативные игроки сезона-2022/2023

Сезон-2022/2023 в разгаре. Рассказываем, кто прямо сейчас лидирует в топ-10 лиг Европы по системе «гол+пас». Там есть и наши люди!

10. Лионель Месси, «ПСЖ», 18 очков

Статистика: 15 матчей, восемь голов, 10 ассистов.

Этот сезон Лиги 1 чемпион мира проводит лучше, чем прошлый. В розыгрыше-2021/2022 у Месси было шесть голов и 15 ассистов в 26 матчах. В текущем сезоне аргентинец забил два победных мяча из восьми и провёл лучшую игру с «Аяччо», в которой дважды ассистировал Килиану Мбаппе и самостоятельно поразил ворота. Прямо сейчас Лионель – второй бомбардир Лиги 1 по системе «гол+пас».

Лионель Месси нападающий «ПСЖ» «Наслаждаюсь Парижем, город очень красивый. Первый год в «ПСЖ» был годом больших изменений, адаптация заняла много времени. Было трудно, потому что решение о переходе пришло внезапно».

9. Винсент Янссен, «Антверпен», 18 очков

Статистика: 22 матча, 14 голов, четыре ассиста.

Форвард сборной Нидерландов – лучший бомбардир чемпионата Бельгии. Янссен уже оформил два дубля и выдал шестиматчевую голевую серию. Это лучший сезон 28-летнего нападающего с 2015 года. При этом на чемпионате мира нидерландец отыграл две встречи без результативных действий.

Винсент Янссен в «Антверпене» Фото: ANP/Getty Images

8. Майк Тресор, «Генк», 19 очков

Статистика: 21 матч, пять голов, 14 ассистов.

23-летний атакующий полузащитник проводит лучший сезон в карьере. Майк Тресор забил в первых трёх матчах чемпионата Бельгии, а затем одну за другой штамповал голевые передачи. В игре с «Антверпеном» бельгиец оформил ассистентский хет-трик, что позволило его команде победить со счётом 3:1. В пяти последних встречах у Майка одна результативная передача, из-за чего ему даже пришлось присесть в запас.

Майк Тресор в «Генке» Фото: Isosport/Getty Images

7. Джозеф Пэйнтсил, «Генк», 19 очков

Статистика: 17 матчей, семь голов, 12 ассистов.

В «Генке» есть ещё один распасовщик – Джозеф Пэйнтсил. После травмы подколенного сухожилия он заиграл даже лучше – оформил 1+3 по системе «гол+пас» с «Вестерло» и сделал семь результативных передач в последних шести матчах. Благодаря ему, Тресору и бомбардиру Полу Онуачу «Генк» идёт на первом месте с преимуществом в шесть очков.

Джозеф Пэйнтсил в «Генке» Фото: Joris Verwijst/Getty Images

6. Фабио Борини, «Фатих Карагюмрюк», 19 очков

Статистика: 18 матчей, 12 голов, семь ассистов.

С сезона-2020/2021 экс-вингер «Челси», «Ливерпуля» и «Милана» играет в Суперлиге. В этом розыгрыше у Борини лучшая результативность в карьере. В конце декабря итальянец получил капитанскую повязку и с ней на рукаве забил пять голов и сделал три ассиста в шести матчах. Сейчас команду Андреа Пирло отделяют 15 очков от третьего места и попадания в еврокубки, зато Фабио – второй лучший бомбардир чемпионата Турции.

Фабио Борини в «Фатихе» Фото: Serhat Cagdas/Getty Images

5. Малком, «Зенит», 19 очков

Статистика: 17 матчей, 12 голов, семь ассистов.

Если Малком не переедет во Францию, наверняка превзойдёт свои показатели в «Бордо» розыгрыша-2017/2018. Тогда у бразильца было 12 голов и семь передач в 35 играх Лиги 1. В чемпионате России вингер совершал результативные действия в 12 матчах из 17. В игре с «Оренбургом» (8:0) нападающий сделал дубль и выполнил ассист на Вендела.

4. Эннер Валенсия, «Фенербахче», 19 очков

Статистика: 16 матчей, 15 голов, четыре ассиста.

В отличие от Борини, голы Валенсии приносят результат «Фенербахче». Турецкий клуб идёт на втором месте, в четырёх очках от лидирующего «Галатасарая». Эннер Валенсия сделал три дубля в первых трёх матчах Суперлиги, оформил хет-трик в ворота «Фатих Карагюмрюк» и огорчил забитыми мячами ещё четыре команды. Так много эквадорец никогда не забивал.

Эннер Валенсия в «Фенербахче» Фото: Mehmet Akif Parlak/Getty Images

3. Квинси Промес, «Спартак», 20 очков

Статистика: 16 матчей, 14 голов, шесть ассистов.

Нидерландец – лучший в РПЛ по системе «гол+пас». Промес завершил с результативными действиями 12 матчей из 16, а в игре с «Оренбургом» забил два гола и сделал два ассиста. Сейчас у Квинси шестиматчевая результативная серия: в трёх последних играх он забил по одному мячу во встречах с «Торпедо», «Сочи» и «Локомотивом».

Квинси Промес в «Спартаке» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

2. Неймар, «ПСЖ», 21 очко

Статистика: 17 матчей, 11 голов, 10 ассистов.

В пяти стартовых турах Неймар оформил 7+6 по системе «гол+пас». Затем бразилец снизил результативность, но в Лиге 1 она всё равно лучшая. В среднем нападающий тратит 63 минуты на голевое действие. Но при этом в гонке бомбардиров отстаёт на пару мячей от Килиана Мбаппе (13 голов).

1. Эрлинг Холанд, «Манчестер Сити», 28 очков

Статистика: 19 матчей, 25 голов, три ассиста.

Норвежцу нет равных. За половину чемпионата Холанд оформил четыре хет-трика, три дубля и огорчил ещё семь клубов по разу. В домашнем матче с «Манчестер Юнайтед» нападающий набрал 3+2 и помог своей команде победить со счётом 6:3. Кажется, Холанда никто не догонит в этом сезоне по данному критерию, не говоря уже о гонке бомбардиров.