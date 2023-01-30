Галактионов объяснил, зачем «Локомотив» купил Лантратова при Гильерме и Худякове

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионова рассказал, зачем клуб приобрёл голкипера Илью Лантратова у «Химок», учитывая наличие в составе Марино Гильерме и Даниила Худякова.

«Как решать вратарский вопрос после приобретения Лантратова, учитывая, что у нас есть и Маринато Гильерме, и Даниил Худяков? Гильерме — опытный футболист, играющий очень важную роль для команды. Он является символом «Локомотива». Плюс есть Худяков, который уже имеет определенный опыт в РПЛ. Но мы столкнулись с ситуацией, когда один пропустил концовку года из‑за повреждения, и мы сидели как на пороховой бочке: не дай бог что‑то случится с Даниилом. Любое удаление, болезнь, травма — мы бы остались без вратаря. Поэтому, когда появился вариант с Лантратовым, клуб им воспользовался. Мы помним его игры за «Химки» в этом сезоне. Тем более он воспитанник «Локомотива», что немаловажно. Дай бог, чтобы и Гильерме, и Худяков, и Лантратов были здоровы, тогда они на общих основаниях смогут конкурировать между собой», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».