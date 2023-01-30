«Мне это было нужно». Месси — о поцелуе Кубка мира во время церемонии награждения мундиаля

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поделился воспоминаниями о финальном матче чемпионата мира с Францией, в котором его команда стала победителем (3:3 после овертаймов, 4:2 по серии пенальти).
«Я видел сводки, какие-то моменты, народные гулянья, когда мы становились чемпионами мира, но самого финала, все 90 минут, я никогда не видел.
Мне бы хотелось, чтобы Марадона, если не передал мне кубок, то хотя бы увидел всё то, что произошло. Думаю, что сверху и он, и многие люди, которые меня любят, придавали сил не только мне, но и всей нашей команды.
Момент, когда я поцеловал Кубок мира? Я увидел его там и не мог не сделать то, что я сделал. Кубок словно позвал меня, когда я проходил мимо. Мне это было нужно», — приводит слова Месси издание Marca.
Возвращение Месси в родной город после победы на ЧМ
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