«Такие вещи тоже случаются». Месси — о скандальном матче 1/4 ЧМ Нидерланды — Аргентина

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси поделился воспоминаниями о скандальном матче четвертьфинала чемпионата мира между Аргентиной и Нидерландами (2:2, 4:3 после серии пенальти), когда после игры капитан латиноамериканцев неуважительно обратился к форварду Вауту Вегорсту.
«Я знал всё, что голландские игроки сказали перед игрой, что сказал их главный тренер Луи ван Гал. Даже некоторые из моих товарищей по команде подходили ко мне и говорили: «Ты видел, что он сказал?»
Когда всё это закончилось, мне не понравилось то, что я сделал. Не понравилось, что я послал Вегорста, и всё другое. Но это были моменты большого напряжения, много нервозности, всё происходило очень быстро. Человек реагирует как реагирует, но я вообще не думал о том, что сделал. Это уже произошло. Мне не нравится оставлять это с собой как память, но такие вещи тоже случаются», — приводит слова Месси издание Marca.
Месси может получить «Суперзолотой мяч»
- 30 января 2023
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