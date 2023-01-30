«Арсенал» может подписать хавбека «Челси» Жоржиньо в последние часы зимнего ТО

«Арсенал» нашёл альтернативную цель на случай, если не удастся договориться с «Брайтоном» о подписании опорного хавбека Мойсеса Кайседо. Как сообщает издание The Athletic, «канониры» могут подписать полузащитника «Челси» Жоржиньо, чей контракт истекает в конце сезона.

Летом итальянский футболист может покинуть стан синих свободным агентом, но «Арсенал» нуждается в усилении уже сейчас, чтобы обеспечить надёжность центра поля для борьбы за чемпионство английской Премьер-лиги. Считается, что вероятность ухода Жоржиньо к «канонирам» зависит от подписания руководством «Челси» Энцо Фернандеса. Всё должно решиться в последние часы трансферного окна.

Жоржиньо принял участие за «Челси» в 25 матчах. На счету 31-летнего игрока три забитых мяча.

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