«Арсенал» может подписать хавбека «Челси» Жоржиньо в последние часы зимнего ТО

«Арсенал» нашёл альтернативную цель на случай, если не удастся договориться с «Брайтоном» о подписании опорного хавбека Мойсеса Кайседо. Как сообщает издание The Athletic, «канониры» могут подписать полузащитника «Челси» Жоржиньо, чей контракт истекает в конце сезона.
Летом итальянский футболист может покинуть стан синих свободным агентом, но «Арсенал» нуждается в усилении уже сейчас, чтобы обеспечить надёжность центра поля для борьбы за чемпионство английской Премьер-лиги. Считается, что вероятность ухода Жоржиньо к «канонирам» зависит от подписания руководством «Челси» Энцо Фернандеса. Всё должно решиться в последние часы трансферного окна.
Жоржиньо принял участие за «Челси» в 25 матчах. На счету 31-летнего игрока три забитых мяча.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?
- 30 января 2023
-
22:10
-
22:00
-
22:00
-
21:58
-
21:48
-
21:45
-
21:39
-
21:38
-
21:30
-
21:25
-
21:20
-
21:13
-
21:12
-
21:03
-
21:00
-
20:53
-
20:45
-
20:40
-
20:35
-
20:27
-
20:00
-
19:59
-
19:58
-
19:50
-
19:49
-
19:45
-
19:44
-
19:37
-
19:18
-
19:14
-
19:13
-
19:08
-
18:46
-
18:46
-
18:41