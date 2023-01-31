Малиновский: Гасперини сделал идеальную формулу прессинга, которая приносит результат

Украинский полузащитник «Марселя» Руслан Малиновский высказался об игровой философии главного тренера «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.
«Если я позвоню Гасперини, а он не сможет ответить, то он перезвонит мне, это 100%. Это человек, который очень сильно понимает футбол. Он не всегда играл в такой футбол, как сейчас. Этот опыт и эта игра — это всё, над чем он работал 20 лет тренером. Последние 5 или 6 лет в «Аталанте» — это весь опыт, который он перенёс.
Думаю, он сделал формулу идеального прессинга и футбола в его понимании, который приносит результат.
Помню, играли с «Дженоа». Тогда «Дженоа» тренировал Александр Блессин, который пришёл после Андрея Шевченко. Мы сыграли 0:0, очень тяжелая игра была. После матча Гасперини сказал, что нам есть чему поучиться у соперника, потому что он не дал нам играть. Гасперини в этом плане очень мудрый человек», — сказал Малиновский в эфире You-Tube канала Вацко Light.
Агуэро забил красивый гол в испанской Медиалиге
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