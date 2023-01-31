Жена Малиновского резко ответила на критику в адрес мужа из-за объятий с Головиным

Роксана Малиновская, супруга украинского полузащитника «Марселя» Руслана Малиновского, отреагировала на критику в адрес мужа из-за объятий с российским хавбеком «Монако» Александром Головиным после матча 20-го тура Лиги 1 (1:1).



«Во-первых, Руслан не обнимался, а пересёкся с ним на поле после игры. Игрок «Монако» элементарно поздоровался, Руслан ответил. Ничего такого в этом не вижу. К тому же позиция игрока нам известна. Это его личное дело — высказываться публично или нет. Нам это безразлично.



А вот реакция общественности удивляет. Настоящие болельщики никогда не будут называть Руслана предателем. Я никому не позволю его дискредитировать», — написала Роксана Малиновская на своей странице в социальных сетях.

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