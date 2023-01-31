Радимов: «Ростов» прыгнул выше головы по тому составу, что у них есть

Экс-капитан питерского «Зенита» Владислав Радимов отметил успешное выступление «Ростова» в первой половине сезона-2022/2023 РПЛ. После 17 туров подопечные Валерия Карпина занимают 3‑е место в таблице, набрав 35 очков. Лидирующий «Зенит» имеет в активе 42 балла.

«Ростов» прыгнул выше головы по тому составу, что у них есть. Сам прогресс футболистов впечатляет. У них очень хорошая стратегия, на фантастическом уровне развивается молодежный футбол. Они дают игроков с очень хорошим уровнем мастерства. Сама структура игры интересна и интенсивна. Это то, что требует современный футбол, — приводит слова Радимова «Матч Премьер».

Отечественный футбольный сезон возобновится 22 февраля встречами Фонбет Кубка России. 3 марта продолжится розыгрыш чемпионата России.