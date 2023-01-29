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Тимофей Калачев — о третьем месте «Ростова»: не сенсация, а просто хорошая работа

Тимофей Калачев — о третьем месте «Ростова»: не сенсация, а просто хорошая работа
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Тренер «Чайки» Тимофей Калачёв подвёл промежуточные итоги выступления «Ростова» в РПЛ.

«Промежуточное третье место — это не сенсация. Просто хорошая работа, которая привела к классному результату.

Клуб выбрал такой вектор развития — ориентированность на молодых футболистов. Мне он очень нравится. В команде спортивный директор высочайшего уровня, появилась система. И все это дает результаты, которые мы видим в таблице.

Все те молодые, кто в обойме — хорошего уровня. Видно как они растут и прогрессирует. Это главное. И демонстрирует подход к работе Карпина», — приводит слова Тимофея Калачёва «РБ Спорт».

«Ростов» после 17 туров занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 35 очков.

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