Сергей Кирьяков: футбол без мата не существовал, не существует и не будет существовать

Российский тренер Сергей Кирьяков высказался об использовании футболистами нецензурной лексики во время футбольных матчей.
«Футбол без мата не существовал, не существует и не будет существовать. Можно создавать любые правила, но, зная специфику нашего вида спорта, есть уверенность — вряд ли что-то поменяется.
Если речь идёт о тренировочном процессе, то, наверное, игроки будут сдерживаться. Если знают, что могут оштрафовать. Но поверьте — в игре уже будет не до этого. Футболисты привыкли к другому языку. Вряд ли в официальных играх будем слышать более сдержанную и культурную речь», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Ранее главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ввёл в команде штрафы за использование нецензурной лексики.
- 31 января 2023
-
10:17
-
10:16
-
10:10
-
10:04
-
10:01
-
09:47
-
09:39
-
09:31
-
09:30
-
09:15
-
09:13
-
09:10
-
09:00
-
08:50
-
08:30
-
08:30
-
08:27
-
08:14
-
08:10
-
08:04
-
07:48
-
07:46
-
07:26
-
07:05
-
06:36
-
06:31
-
06:03
-
05:56
-
05:43
-
05:32
-
05:30
-
05:24
-
04:40
-
04:39
-
04:24