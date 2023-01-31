Сергей Кирьяков: футбол без мата не существовал, не существует и не будет существовать

Российский тренер Сергей Кирьяков высказался об использовании футболистами нецензурной лексики во время футбольных матчей.



«Футбол без мата не существовал, не существует и не будет существовать. Можно создавать любые правила, но, зная специфику нашего вида спорта, есть уверенность — вряд ли что-то поменяется.



Если речь идёт о тренировочном процессе, то, наверное, игроки будут сдерживаться. Если знают, что могут оштрафовать. Но поверьте — в игре уже будет не до этого. Футболисты привыкли к другому языку. Вряд ли в официальных играх будем слышать более сдержанную и культурную речь», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ввёл в команде штрафы за использование нецензурной лексики.