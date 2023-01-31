Роман Шишкин: «ПСЖ» может позволить себе любого игрока в мире. Зачем им Малком?

Бывший защитник «Спартака» и «Локомотива» Роман Шишкин признался, что его удивила новость об интересе «Пари Сен-Жермен» к бразильскому нападающему «Зенита» Малкому. Шишкин не уверен, что игрок сине-бело-голубых сможет усилить французский гранд.

«Если честно, меня очень сильно удивила новость о возможном переходе Малкома в «ПСЖ». Все знают, какие у них спонсоры. «ПСЖ» может позволить себе абсолютно любого игрока в мире. Зачем им Малком?



Сложно сказать, сможет ли усилить команду — там просто сумасшедшая конкуренция. Можно сказать, что у команды есть два состава. Уровень игры — запредельный. Нет уверенности, что Малком там заиграет», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.