Роман Шишкин: «ПСЖ» может позволить себе любого игрока в мире. Зачем им Малком?
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Бывший защитник «Спартака» и «Локомотива» Роман Шишкин признался, что его удивила новость об интересе «Пари Сен-Жермен» к бразильскому нападающему «Зенита» Малкому. Шишкин не уверен, что игрок сине-бело-голубых сможет усилить французский гранд.
«Если честно, меня очень сильно удивила новость о возможном переходе Малкома в «ПСЖ». Все знают, какие у них спонсоры. «ПСЖ» может позволить себе абсолютно любого игрока в мире. Зачем им Малком?
Сложно сказать, сможет ли усилить команду — там просто сумасшедшая конкуренция. Можно сказать, что у команды есть два состава. Уровень игры — запредельный. Нет уверенности, что Малком там заиграет», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
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