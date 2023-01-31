Мостовой: уход Гайча — никакая не потеря. Многие даже не знают, что он играл в ЦСКА

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался об уходе форварда ЦСКА Адольфо Гайча в итальянскую «Верону».



«Адольфо Гайч — не игрок основного состава. Он считанное количество раз выходил в составе ЦСКА, забил всего один гол в РПЛ. Никакая это не потеря. Многие даже не знают, что в ЦСКА играл Гайч», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее ЦСКА сообщил, что Гайч проведёт остаток сезона в «Вероне», после чего итальянцы смогут выкупить права на футболиста. Перед уходом он продлил контракт с москвичами на полгода.



Адольфо Гайч стал игроком ЦСКА летом 2020 года, перейдя из аргентинского клуба «Сан-Лоренсо». С тех пор нападающий дважды отправлялся в другие команды на правах аренды, выступая за «Беневенто» (Италия) и «Уэску» (Испания). За ЦСКА Гайч забил три гола и отдал три результативные передачи в 30 матчах.