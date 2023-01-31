Бывший футболист «Барселоны» Денис Суарес перешёл в «Эспаньол»
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«Эспаньол» до конца сезона арендовал полузащитника «Сельты» Дениса Суареса. Об этом сообщается на сайте каталонской команды.
29-летний Денис Суарес начал карьеру в «Сельте», а с 2011 по 2013 год был в академии «Манчестер Сити». С 2013 по 2019 год (с перерывом на сезон) он числился в рядах «Барселоны», успев поиграть на правах аренды в «Севилье» и в лондонском «Арсенале». Также Суарес на протяжении года играл за «Вильярреал». С 2019-го он выступает за «Сельту», контракт с которой у футболиста истекает летом 2024 года. В нынешнем сезоне Суарес ни разу не выходил на поле.
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