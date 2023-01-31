Главный тренер ЦСКА Федотов: мы так любим футбол, что не ощущаем себя в изоляции

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов рассказал, что думает касательно изоляции российского футбола. Напомним, российские клубы не принимают участия в международных соревнованиях.
«Мы так любим футбол, что не ощущаем себя в изоляции. Конечно, это сложно делать — спорт и политика смешались. Уже нельзя ни приветствовать, ни обниматься с партнёрами или друзьями — всё это выглядит очень комично. Неприятно. Не знаю, насколько взаимодействуют РФС и УЕФА и находятся ли какие-то компромиссы, — покажет только время.
Хотелось бы, чтобы было движение. Спортсмены решают вопросы на футбольных полях и других площадках. Вот напряжение со стороны спорта было бы великим прогрессом», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 31 января 2023
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