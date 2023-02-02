Энцо Фернандес прокомментировал свой переход в «Челси»

Новичок лондонского «Челси» аргентинский полузащитник Энцо Фернандес прокомментировал свой переход в стан «аристократов», заявив, что счастлив из-за перспективы выступать в английской Премьер-лиге.
«Я благодарен «Челси» и владельцам команды за то, что они сделали всё возможное для того, чтобы я стал частью этого проекта. Я счастлив присоединиться к команде, играть в лучшей лиге мира и бороться за самые большие трофеи. Не могу дождаться, когда смогу сыграть перед нашими болельщиками и помочь своим товарищам по команде как на поле, так и за его пределами», — приводит слова Фернандеса официальный сайт «Челси».
Трансфер Фернандеса стал самым дорогим в истории «Челси». Лондонцы заплатили лиссабонской «Бенфике» за лучшего игрока чемпионата мира 2022 года в Катаре € 121 млн.
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