«Я в гольфе выиграл трофеев больше, чем «Арсенал» в футболе». Терри ответил Пирсу Моргану

Бывший защитник «Челси» и сборной Англии Джон Терри отреагировал на критику журналиста Пирса Моргана в адрес «синих» из-за их места в турнирной таблице АПЛ.

«Ты пропал без вести на 20 лет. И впереди ещё длинный путь. После завершения карьеры я выиграл больше трофеев в гольфе, чем «Арсенал», — написал Терри на своей страничке в «твиттере».

Напомним, ранее Пирс Морган в социальной сети обратился к фанатам «Челси», которым посоветовал купить телескоп, чтобы увидеть «Арсенал» в таблице, а также подшутил над большими финансовыми затратами «синих» в зимнее трансферное окно.

«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 50 очков после 19 встреч. «Челси» — на 10-й строчке, заработав 29 очков за 20 матчей.

Самые яркие покеры в АПЛ