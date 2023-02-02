«Я в гольфе выиграл трофеев больше, чем «Арсенал» в футболе». Терри ответил Пирсу Моргану
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Бывший защитник «Челси» и сборной Англии Джон Терри отреагировал на критику журналиста Пирса Моргана в адрес «синих» из-за их места в турнирной таблице АПЛ.
«Ты пропал без вести на 20 лет. И впереди ещё длинный путь. После завершения карьеры я выиграл больше трофеев в гольфе, чем «Арсенал», — написал Терри на своей страничке в «твиттере».
Напомним, ранее Пирс Морган в социальной сети обратился к фанатам «Челси», которым посоветовал купить телескоп, чтобы увидеть «Арсенал» в таблице, а также подшутил над большими финансовыми затратами «синих» в зимнее трансферное окно.
«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 50 очков после 19 встреч. «Челси» — на 10-й строчке, заработав 29 очков за 20 матчей.
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