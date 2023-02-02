Сенников: у Лоськова была ситуация, как у Павлюченко. До юбилея не хватало одного матча

Бывший защитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал информацию о возможном возобновлении Романом Павлюченко профессиональной игровой карьеры в «Уфе».
«Павлюченко может возобновить карьеру, чтобы забить 200-й гол? Это уважение к футболисту. С одной стороны, Роман сказал, что наигрался в футбол, а с другой – такая же ситуация была с Дмитрием Лоськовым. Только ему до юбилея не хватало одного матча. Уже будучи тренером он полгода готовился и вышел в Премьер-Лиге, десять минут сыграл — причём очень достойно! Это было классно и для болельщиков, и для Димы. Это уважение со стороны клуба. Такие моменты я приветствую.
Но гол нужно ещё забить, мало заявить. Когда Роман играл в «Знамени», был матч с «Крыльями Советов» в Кубке России. Тогда Роману и нужно было один гол забить, а Самара забила им девять. Но пропустите же вы хотя бы один из уважения к Павлюченко, пенальти сделайте! А они не сделали.
Понятно, он давно не играл на таком уровне, но всё зависит от ситуации. Помню, мы играли против «Газовика», у них выходил президент клуба Тумаев на несколько минут, а ему было за 50 лет. Он забивал и с пенальти, и с игры. У такого нападающего всегда может быть момент», – сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
- 2 февраля 2023
-
14:00
-
13:56
-
13:45
-
13:42
-
13:35
-
13:30
-
13:23
-
13:15
-
13:08
-
13:05
-
13:00
-
12:50
-
12:50
-
12:49
-
12:45
-
12:31
-
12:30
-
12:20
-
12:19
-
12:15
-
12:12
-
12:00
-
11:58
-
11:56
-
11:50
-
11:48
-
11:45
-
11:36
-
11:36
-
11:30
-
11:27
-
11:20
-
11:17
-
11:10
-
11:01