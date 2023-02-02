Сенников: у Лоськова была ситуация, как у Павлюченко. До юбилея не хватало одного матча

Бывший защитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал информацию о возможном возобновлении Романом Павлюченко профессиональной игровой карьеры в «Уфе».



«Павлюченко может возобновить карьеру, чтобы забить 200-й гол? Это уважение к футболисту. С одной стороны, Роман сказал, что наигрался в футбол, а с другой – такая же ситуация была с Дмитрием Лоськовым. Только ему до юбилея не хватало одного матча. Уже будучи тренером он полгода готовился и вышел в Премьер-Лиге, десять минут сыграл — причём очень достойно! Это было классно и для болельщиков, и для Димы. Это уважение со стороны клуба. Такие моменты я приветствую.



Но гол нужно ещё забить, мало заявить. Когда Роман играл в «Знамени», был матч с «Крыльями Советов» в Кубке России. Тогда Роману и нужно было один гол забить, а Самара забила им девять. Но пропустите же вы хотя бы один из уважения к Павлюченко, пенальти сделайте! А они не сделали.



Понятно, он давно не играл на таком уровне, но всё зависит от ситуации. Помню, мы играли против «Газовика», у них выходил президент клуба Тумаев на несколько минут, а ему было за 50 лет. Он забивал и с пенальти, и с игры. У такого нападающего всегда может быть момент», – сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

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