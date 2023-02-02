Бывший нападающий сборной России и лондонского «Тоттенхэма» Роман Павлюченко подтвердил возможность возобновления игровой карьеры в составе «Уфы».
«Это правда, мы действительно общались с Газизовым, которого я глубокого уважаю, на эту тему. Хочу сказать ему большое спасибо за предложение. Я действительно хочу возобновить карьеру, помочь «Уфе» пройти дальше в Кубке России плюс удовлетворить собственные амбиции и забить двухсотый гол на клубном уровне.
С Бузовой мы дружим, и, если всё сложится, обязательно решу вопрос с ней, чтобы она попросила свои 22 миллиона подписчиков меня поддержать. Конечно, все на стадион не попадут, но аншлаг на игре гарантирую, а остальные поболеют у телевизоров. Ну и про агентство, которое мы создаём с Орещуком, тоже правда», — приводит слова Павлюченко журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.
- 2 февраля 2023
-
01:44
-
01:23
-
01:15
-
00:56
-
00:55
-
00:54
-
00:53
-
00:52
-
00:42
-
00:38
-
00:32
-
00:08
-
00:06
- 1 февраля 2023
-
23:54
-
23:50
-
23:45
-
23:36
-
23:28
-
23:26
-
23:12
-
23:12
-
23:04
-
23:00
-
22:53
-
22:48
-
22:48
-
22:31
-
22:31
-
22:18
-
22:09
-
22:03
-
22:01
-
22:01
-
21:41
-
21:40