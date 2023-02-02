Бывший нападающий сборной России и лондонского «Тоттенхэма» Роман Павлюченко подтвердил возможность возобновления игровой карьеры в составе «Уфы».

«Это правда, мы действительно общались с Газизовым, которого я глубокого уважаю, на эту тему. Хочу сказать ему большое спасибо за предложение. Я действительно хочу возобновить карьеру, помочь «Уфе» пройти дальше в Кубке России плюс удовлетворить собственные амбиции и забить двухсотый гол на клубном уровне.



С Бузовой мы дружим, и, если всё сложится, обязательно решу вопрос с ней, чтобы она попросила свои 22 миллиона подписчиков меня поддержать. Конечно, все на стадион не попадут, но аншлаг на игре гарантирую, а остальные поболеют у телевизоров. Ну и про агентство, которое мы создаём с Орещуком, тоже правда», — приводит слова Павлюченко журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.