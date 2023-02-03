«Ювентус» сыграет с «Интером» в полуфинале Кубка Италии

Туринский «Ювентус» встретится с миланским «Интером» в полуфинале Кубка Италии сезона 2022/2023. Во второй полуфинальной паре сыграют «Кремонезе» и «Фиорентина».

В полуфиналах Кубка Италии будет сыграно по два матча: каждая команда сыграет дома и в гостях. Первые игры состоятся 4-5 апреля, ответные матчи запланированы на 25-26 апреля. Финал будет сыгран в рамках одного матча 24 мая.

В четвертьфинале «Интер» обыграл «Аталанту» (1:0), «Ювентус» справился с «Лацио» (1:0), «Кремонезе» обыграл «Рому» (2:1), а «Фиорентина» одержала верх над «Торино» (2:1). Действующим победителем Кубка Италии миланский «Интер», продолжающий защиту титула.

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