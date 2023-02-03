Бельгийский футбольный эксперт оценил перспективы Доменико Тедеско в сборной Бельгии

Бельгийский футбольный эксперт Фредерик Васейге оценил перспективы будущего главного тренера сборной Бельгии Доменико Тедеско, отметив, что выбор немца в качестве наставника национальной команды является довольно неожиданным ввиду отсутствия у экс-тренера московского «Спартака» опыта крупных международных турниров.
«Я бы предпочёл, чтобы сборную возглавил тренер, имеющий опыт крупных международных турниров. Может быть, за тренерами-гиками будущее, я не знаю, но тренировать клуб и сборную — это не одно и то же. Важнее всего человеческий фактор. В национальной команде главное — это отношения между тренером и игроками. Мы не должны выбирать человека только по его «ноутбуку». Когда назначают нового тренера, это часто вызывает большой бум, а затем всё становится хуже. Тедеско — это очень неожиданный выбор. Он неизвестный специалист, но давайте дадим ему шанс. Печально видеть, что это выбор без выбора. Создаётся именно такое впечатление. Я предполагаю, что период Тедеско в сборной будет лишь переходным от Мартинеса к другому тренеру», — приводит слова Васейге RTBF.
- 3 февраля 2023
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