Экс-тренер «Спартака» возглавит топ-сборную! Но его назначение понравилось не всем

Доменико Тедеско – новый главный тренер сборной Бельгии! Это назначение можно назвать настоящей сенсацией, ведь речь идёт о топ-команде, которая до ЧМ-2022 на протяжении долгого времени занимала первое место в рейтинге ФИФА. Соответственно, в Бельгии ждали приглашения звёздного специалиста на место ушедшего в отставку Роберто Мартинеса, а выбор сделан в пользу экс-тренера «Спартака».

Официального подтверждения пока нет, но, как сообщает HLN, вопрос с приходом Тедеско уже решён. Накануне сотрудники Бельгийского футбольного союза отправились в Германию, чтобы обсудить детали контракта с Доменико, и стороны обо всём договорились. Соглашение будет рассчитано до окончания ЧМ-2026, то есть на три с половиной года.

В Бельгии писали, что федерация действительно хотела заменить Мартинеса специалистом с мировым именем. В шорт-листе находились Йоахим Лёв, Маурисио Почеттино и бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш. Но, по-видимому, все они отказались от предложения бельгийцев. В результате всплыла кандидатура Тедеско. Помимо него, в последние дни рассматривали Петера Боша, возглавлявшего ранее «Аякс», дортмундскую «Боруссию», «Байер» и «Лион». У голландца резюме тоже побогаче, чем у немца, тем не менее проголосовали за Доменико.

По слухам, в сборную Бельгии пытались устроиться также Рафаэль Бенитес, Андреа Пирло, Клод Пюэль и Эрве Ренар. Хотел возглавить национальную команду и Тьерри Анри, ассистировавший Мартинесу на чемпионате мира. Лидер атак бельгийцев Ромелу Лукаку публично поддержал Анри, сказав, что именно француз должен принять сборную, однако к его мнению не прислушались. Может, из-за того, что Лукаку провалил ЧМ-2022?

Для Тедеско это будет первый опыт в сборной. До сих пор в его карьере были только клубы – «Эрцгебирге», «Шальке», «Спартак» и «РБ Лейпциг». Но Доменико всего 37 лет. Многие тренеры в молодом для этой профессии возрасте предпочитают каждодневную работу с клубной командой, а не со сборной. Впрочем, для послужного списка Тедеско Бельгия, конечно, сказочный вариант, от таких предложений не отказываются.

Напомним, после ухода из «Спартака» в мае 2021-го немец полгода отдыхал, а в декабре, по ходу прошлого сезона, принял предложение «РБ Лейпциг». Поначалу у Тедеско получалось неплохо. Команда выдала 15-матчевую беспроигрышную серию во всех турнирах, дошла до полуфинала Лиги Европы и выиграла Кубок Германии (это его первый и пока единственный трофей в карьере). В Бундеслиге Доменико поднял «быков» с 11-го места на четвёртое.

Однако новый сезон «РБ Лейпциг» начал неудачно. Проиграл матч за Суперкубок Германии и одержал лишь одну победу в пяти первых турах Бундеслиги. После поражения от «Шахтёра» с крупным счётом 1:4 на старте группового этапа Лиги чемпионов Тедеско был уволен.

Любопытна реакция бельгийских журналистов и болельщиков на назначение Тедеско.

Сайт le Soir так отреагировал: «Полиглот, «вооружённый» дипломами и занесённый в категорию лэптоп-тренеров, итало-немец вдохновлённый свежими взглядами на футбол. В лице Тедеско поклонники сборной Бельгии не получат громкого имени. Но на рынке не было реальных возможностей, а в федеральной казне достаточного количества средств. И лучше не судить о человеке, пока не увидишь, насколько он «голоден». Молодой 37-летний тренер уже сделал заметную карьеру в Европе. В нынешней футбольной экосистеме, где статистические данные занимают всё больше и больше места, этот лэптоп-тренер хочет быть в первых рядах. Быть тренером, который близок к своим игрокам и в то же время далёк от упрощённых игровых идей. Его задача – сделать игру национальной команды современной».

Сайт Sudinfo приводит слова экс-полузащитника и бывшего тренера сборной Бельгии Марка Вильмотса, не поддержавшего кандидатуру Тедеско:

«Тедеско – «компьютерный» тренер. У него есть костюм и ноутбук – и это хорошо сработало… Будьте осторожны, ведь он клубный специалист. Но у Тедеско не будет времени готовиться к матчам, как в клубе. В сборную игроки приезжают в понедельник, а матч уже в четверг. Учитывая восстановление, есть всего две тренировки, чтобы заставить футболистов понять, что от них требуется. Это чрезвычайно сложно».

Кроме того, бельгийцы отмечают в истории с новыми назначениями роль экс-тренера «Крыльев Советов» Франка Веркотерена:

«Руководители футбольной ассоциации должны дать своё одобрение, но это формальность, – отмечает Demorgen. – Ожидается, что это случится в среду. Достигнуто принципиальное соглашение с Франком Веркотереном, что он займёт должность технического директора. Официально новость не будут подтверждать до тех пор, пока всё не завершат, вероятно, в течение нескольких дней. Считается, что Веркотерен с его опытом – хорошее дополнение к относительно молодому Тедеско».

Мнения болельщиков в соцсетях по поводу Тедеско разделились. Кто-то поддерживает его назначение, кто-то не одобряет. Вот несколько постов из «Твиттера»:

Jonas: «Хотите честно? Тедеско будет хорошим тренером для нашей сборной. Молодой специалист, значит, неопытный и не серийный победитель. Но с современным, прогрессивным взглядом на футбол. Может, это как раз то, что нам нужно».

William Coshett: «37-летний тренер со способностями, который получит большую выгоду для своей карьеры от успеха со сборной Бельгии. Это ок».

Michel: «Похоже, наш новый тренер помешан на тактике. Он такой один из тысячи».

Thib Thib Hourra: «Если Вильмотс считает Тедеско неподходящим тренером для сборной Бельгии, это подтверждает, что сделан хороший выбор».

Gert Oostens: «Думал, что ажиотаж вокруг лэптоп-тренеров немного поутих. Я не в восторге от этого назначения, но у нас, как у болельщиков, не остается вариантов, кроме как поверить в Тедеско».

Michel Verghaeghe: «Испанца с женой-шотландкой заменяет итальянский немец по фамилии Тедеско. Он напоминает мне о Теско, британской сети супермаркетов. Ну что ж, будет немецкая колбаска».

Harry Ringma: «Тедеско – это никто».