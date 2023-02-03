Юран: Тихонов и Титов — легенды «Химок»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран назвал бывших полузащитников сборной России Андрея Тихонова и Егора Титова легендами подмосковного клуба. Специалист отметил большой вклад Тихонова и Титова в результаты «Химок».



«Тихонов и Титов — легенды «Химок». Тихонов не один сезон играл в «Химках» и решал задачу выхода команды в Премьер-Лигу, где тоже поиграл. Ими могут гордиться болельщики не только «Спартака», но и «Химок». Тихонов бился за «Химки», отдавал силы и здоровье, решал задачи. Для меня игрок тоже становится родным, когда переходит в команду. Их обоих можно назвать легендами «Химок», — приводит слова Юрана Legalbet.

Напомним, Тихонов выступал за «Химки» с 2005 по 2007 год, а позже вернулся в клуб в 2010 году. Всего на счету Андрей 151 матч за красно-чёрных, 47 голов и 53 голевые передачи. Титов выступал за «Химки» в 2008 году и успел провести за команду всего 12 матчей (один гол и один ассист).