Юран: Тихонов и Титов — легенды «Химок»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран назвал бывших полузащитников сборной России Андрея Тихонова и Егора Титова легендами подмосковного клуба. Специалист отметил большой вклад Тихонова и Титова в результаты «Химок».
«Тихонов и Титов — легенды «Химок». Тихонов не один сезон играл в «Химках» и решал задачу выхода команды в Премьер-Лигу, где тоже поиграл. Ими могут гордиться болельщики не только «Спартака», но и «Химок». Тихонов бился за «Химки», отдавал силы и здоровье, решал задачи. Для меня игрок тоже становится родным, когда переходит в команду. Их обоих можно назвать легендами «Химок», — приводит слова Юрана Legalbet.
Напомним, Тихонов выступал за «Химки» с 2005 по 2007 год, а позже вернулся в клуб в 2010 году. Всего на счету Андрей 151 матч за красно-чёрных, 47 голов и 53 голевые передачи. Титов выступал за «Химки» в 2008 году и успел провести за команду всего 12 матчей (один гол и один ассист).
- 3 февраля 2023
-
16:03
-
15:59
-
15:59
-
15:36
-
15:21
-
15:06
-
15:05
-
14:57
-
14:50
-
14:45
-
14:42
-
14:34
-
14:33
-
14:30
-
14:27
-
14:18
-
14:08
-
13:55
-
13:54
-
13:40
-
13:35
-
13:24
-
13:22
-
13:18
-
13:09
-
13:06
-
12:58
-
12:50
-
12:47
-
12:37
-
12:37
-
12:30
-
12:30
-
12:20
-
12:12