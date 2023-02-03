Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юран: Тихонов и Титов — легенды «Химок»

Юран: Тихонов и Титов — легенды «Химок»
Комментарии

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран назвал бывших полузащитников сборной России Андрея Тихонова и Егора Титова легендами подмосковного клуба. Специалист отметил большой вклад Тихонова и Титова в результаты «Химок».

«Тихонов и Титов — легенды «Химок». Тихонов не один сезон играл в «Химках» и решал задачу выхода команды в Премьер-Лигу, где тоже поиграл. Ими могут гордиться болельщики не только «Спартака», но и «Химок». Тихонов бился за «Химки», отдавал силы и здоровье, решал задачи. Для меня игрок тоже становится родным, когда переходит в команду. Их обоих можно назвать легендами «Химок», — приводит слова Юрана Legalbet.

Напомним, Тихонов выступал за «Химки» с 2005 по 2007 год, а позже вернулся в клуб в 2010 году. Всего на счету Андрей 151 матч за красно-чёрных, 47 голов и 53 голевые передачи. Титов выступал за «Химки» в 2008 году и успел провести за команду всего 12 матчей (один гол и один ассист).

Новость по теме
Сергей Юран: что бы я пожелал Карпину? Он меня ни разу не поздравлял с днём рождения
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023