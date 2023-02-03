В «Челси» опровергли слухи о возможной драке с руководством «Бенфики»

Представители «Челси» и «Бенфики» на переговорах, касавшихся перехода полузащитника Энцо Фернандеса из стана лиссабонцев в стан синих, чуть не подрались. В пресс-службе лондонского клуба в комментарии для Daily Mail опровергли эту информацию.
Энцо Фернандес стал восьмым новичком команды в январское окно. Ранее лондонский клуб подписал таких игроков, как Михаил Мудрик, Бенуа Бадьяшиль, Нони Мадуэке, Андрей Сантос, Давид Датро Фофана, Жоау Феликс и Мало Гюсто, который присоединится к клубу после окончания текущего сезона.
Трансфер Энцо Фернандеса в «Челси» (€ 121 млн) стал рекордной покупкой в истории английского футбола. До этого рекорд принадлежал трансферу хавбека Джека Грилиша, за которого «Манчестер Сити» в своё время заплатил «Астон Вилле» около € 100 млн.
Мудрик поприветствовал «Стэмфорд Бридж»:
- 3 февраля 2023
-
19:05
-
19:02
-
18:59
-
18:54
-
18:52
-
18:45
-
18:43
-
18:37
-
18:35
-
18:30
-
18:25
-
18:23
-
18:17
-
18:15
-
17:51
-
17:49
-
17:45
-
17:40
-
17:36
-
17:30
-
17:28
-
17:25
-
17:16
-
17:00
-
16:56
-
16:49
-
16:48
-
16:45
-
16:40
-
16:31
-
16:30
-
16:26
-
16:19
-
16:14
-
16:03