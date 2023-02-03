В «Челси» опровергли слухи о возможной драке с руководством «Бенфики»

Представители «Челси» и «Бенфики» на переговорах, касавшихся перехода полузащитника Энцо Фернандеса из стана лиссабонцев в стан синих, чуть не подрались. В пресс-службе лондонского клуба в комментарии для Daily Mail опровергли эту информацию.

Энцо Фернандес стал восьмым новичком команды в январское окно. Ранее лондонский клуб подписал таких игроков, как Михаил Мудрик, Бенуа Бадьяшиль, Нони Мадуэке, Андрей Сантос, Давид Датро Фофана, Жоау Феликс и Мало Гюсто, который присоединится к клубу после окончания текущего сезона.

Трансфер Энцо Фернандеса в «Челси» (€ 121 млн) стал рекордной покупкой в истории английского футбола. До этого рекорд принадлежал трансферу хавбека Джека Грилиша, за которого «Манчестер Сити» в своё время заплатил «Астон Вилле» около € 100 млн.

Мудрик поприветствовал «Стэмфорд Бридж»: