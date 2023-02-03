Де Дзерби обратился к фанатам «Брайтона» после сорвавшегося трансфера Кайседо
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Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби отреагировал на сорвавшийся переход полузащитника «чаек» Мойсеса Кайседо в «Арсенал».
«Я рад, что Мойсес Кайседо остался с нами. Хочу обратиться к нашим фанатам, чтобы они поддержали его. Я люблю Мойсеса. Все в клубе любят его, и я хочу, чтобы болельщики следовали за мной — давайте поддержим Кайседо», — цитирует итальянца инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.
21-летний Кайседо стал игроком «Брайтона» в феврале 2021 года, перейдя из эквадорского «Индепендьенте» за € 5 млн (данные Transfermarkt). В нынешнем сезоне Мойсес в 21 матче во всех турнирах забил один гол и отдал одну результативную передачу. Соглашение между сторонами истекает летом 2025 года.
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