Нойер: сделаю всё, чтобы вернуться в сборную Германии. Я уверен, что смогу это сделать

Голкипер сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал своё будущее в национальной команде после полученной им травмы ноги, отметив, что главный тренер немцев Ханс-Дитер Флик ожидает возвращения вратаря. Также Нойер высказался о конкуренции с другими голкиперами сборной Германии – Марком-Андре тер Штегеном и Кевином Траппом.

«Мы общались с Ханси Фликом. Также я разговаривал с Андреасом Кроненбергом, моим тренером в национальной команде. Ханси, конечно, предполагает, что я вернусь, и я сделаю всё для этого. Я уверен, что смогу это сделать.

Конкуренция с тер Штегеном и Траппом? Тот, кто будет лучшим, тот и будет играть. Если я хочу играть, то я должен быть лучшим. Так было всегда», — приводит слова Нойера The Athletic.

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