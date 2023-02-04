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Смородская: Карпин и Семак могли бы работать в Европе. Они исповедуют современный футбол

Смородская: Карпин и Семак могли бы работать в Европе. Они исповедуют современный футбол
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская выразила мнение, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак и наставник «Ростова» Валерий Карпин могли бы попробовать свои силы в Европе.

«Карпин и Семак могли бы работать в Европе. Они исповедуют современный футбол. Они видят современный футбол. Карпин говорит на иностранных языках. Семак — не знаю, но думаю, что тоже говорит. Но главное в этом деле — это видение футбола», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Под руководством специалиста клуб четырежды становился чемпионом России. Карпин стал главным тренером «Ростова» в прошлом году. Помимо этого, специалист возглавляет национальную команду России.

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