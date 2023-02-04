Аленичев: если Абаскаль уедет, это будет серьёзный удар

Бывший полузащитник московского «Спартака» Дмитрий Аленичев высказал мнение о возможном уходе главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля. Ранее сообщалось, что наставником «Спартака» интересуется испанская «Севилья».



«Насколько мне известно, Абаскаль дал слово, что останется в «Спартаке». Он дал слово и футболистам, и руководству. Но если случится что-то внезапное и Абаскаль уедет, это будет серьёзный удар. «Спартак» сейчас играет в зрелищный, комбинационный футбол. И у них очень хорошая обстановка в раздевалке.

Борьба за чемпионство? Пока у «Зенита» такие бразильцы, шансов немного. Если бы бразильцы остались в отпуске в декабре, тогда был бы шанс в борьбе за чемпионство», — приводит слова Аленичева «КП Спорт».